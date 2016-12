Il Mucchio 747 – Ottobre 2016

Lou Reed

Perché i riformati Velvet Underground accettarono di fare da spalla agli U2 durante il tour europeo del 1993? Nella risposta c’è tutta la poetica di Lewis Allan Reed da Brooklyn, celebrato con la pubblicazione di un prezioso box set a tre anni dalla morte. di Massimo Palma e Stefano Solventi

Laurie Anderson

Ricordi, visioni oniriche, fermo immagine, pensieri sparsi e un’ossessione: la morte. Laurie Anderson è riuscita a girare un film sul dolore, la perdita, l’assenza, Heart Of A Dog, senza nominare una sola volta suo marito. di Silvia Boschero

Arab Strap

Un laconico “Hello Again” sul sito ufficiale segnava ufficialmente la ricomparsa del duo di Aidan Moffat e Malcolm Middleton sulle scene. Dopo dieci anni di “rapporti amichevoli” post-divorzio, il ventennale dal loro debutto ce li riporta come una cosa sola, entrambi a parlare di disco music e autodenigrazione, dell’indie scozzese e di una Scozia indipendente. di Simone Dotto

Nick Cave

Analisi di un album, Skeleton Tree, bellissimo e dolorosissimo, e di un film, One More Time With Feeling, che ne è un vero e proprio testo complementare. di Alberto Campo e Emanuele Rauco

Goat

Per il suo terzo album, Requiem, l’iconico collettivo svedese affonda ulteriormente le mani nella tradizione. E lancia strani presagi. di Elena Raugei

Frank Ocean

Uno degli album più discussi e stratificati del 2016, Blonde. Per uno dei personaggi più significativi degli ultimi anni. Abbiamo ascoltato e letto quanto messo in circolazione negli ultimi mesi dall’artista di New Orleans. di Francesco Abazia e Damir Ivic

Greil Marcus

Missione all’apparenza impossibile. O raffinato esercizio concettuale. Il padre fondatore della critica musicale contemporanea ci parla del suo nuovo saggio. di Alberto Campo

Trainspotting

Vent’anni fa, il 23 febbraio del 1996 nel Regno Unito e il 4 ottobre dello stesso anno in Italia, sul grande schermo arrivava Trainspotting. Il film, che ha segnato per sempre il rapporto tra cinema, droga e linguaggi pop, nel 2017 tornerĂ con T2: Trainspotting 2, girato esattamente con la stessa squadra del primo capitolo. Dal suo potenziale socioculturale fino alla figura carismatica dell’autore del romanzo – Irvine Welsh – attraverso la scelta di un’indimenticabile colonna sonora, la regia di Danny Boyle e le prospettive in vista del sequel, ripercorriamo alcuni degli aspetti cruciali che hanno reso questa pellicola un caposaldo del cinema britannico degli anni Novanta (e non solo). a cura di Chiara Colli con Rosario Sparti, Liborio Conca, Damir Ivic



Dimensions

Perché in Italia non è possibile fare dei festival estivi decenti, soprattutto nel campo della musica elettronica, che è il campo in più forte espansione? Lì dove invece all’estero pullulano ovunque, anche nelle lande più sperdute e meno clubbing-friendly? di Damir Ivic

Venezia 2016

Dopo anni di assestamento, la Mostra del Cinema di Venezia è arrivata a far quadrare il cerchio: non una direzione precisa, ma un sondaggio di tutte le direzioni possibili del cinema. Come nei film migliori che vi consigliamo di recuperare. di Enrico Di Giovanni

New York

Nelle contraddizioni e nei dualismi degli Stati Uniti post 11 Settembre dipinti da Billions e The Night Of ci sono i primordiali istinti di una cittĂ che non smetterĂ mai di produrre e raccontare le sue storie, dal Queens, passando per Downtown, riscendendo per Wall Street arrivando poi chissĂ dove. di Francesco Abazia

…e tantissimo altro ancora.

Il Mucchio 747 – dal 3 Ottobre in edicola, tablet e pdf*



*Per scaricare il pdf sul computer tutti gli abbonati possono far riferimento alla MyPage o a questo link di servizio shop.ilmucchio.it/abb_download.php utilizzando le solite credenziali.

Per info: beatricemele@ilmucchio.it