Il Mucchio 748 – Novembre 2016

Bob Dylan

Approssimarsi a Bob Dylan è un’impresa destinata al fallimento. Dylan costringe al difficile esercizio della lontananza, dal pettegolezzo, dai cliché, dalle onorificenze. Restano un “suono al mercurio” e le sue canzoni. di Andrea Mecacci

Bruce Springsteen

C’è una religione della quale faccio parte: Bruce Springsteen. E se la Bibbia è la parola di Dio, la nostra bibbia è uscita adesso. Born to Run è la prima autobiografia di quello che i non adepti chiamano “il Boss”. Chapter and Verse è il cd che lo accompagna e la sua colonna sonora. Andiamo a scoprire cosa contengono. di Gianluca Morozzi

Lambchop

Date in mano a un profondo conoscitore delle tradizioni statunitensi come Kurt Wagner un processore vocale, un libro di storia della disco music e qualche fortuito ascolto di hip hop: il risultato potrebbe sorprendervi. Flotus è il dodicesimo album della band del Tennessee, un esperimento perlomeno coraggioso in territori elettronico-confidenziali. di Simone Dotto

Hope Sandoval & The Wam Inventions

È arrivato Until The Hunter, il nuovo album del duo composto da Hope Sandoval dei Mazzy Star e Colm Ó

Cíosóig dei My Bloody Valentine. di Giuseppe Zevolli

Spacemen 3

Lo scorso settembre è uscito, per Faber & Faber, Playing The Bass With Three Left Hands, libro di William Carruthers, bassista di Spacemen 3, Spiritualized e molte altre band negli anni successivi. Una potente contestualizzazione socio-culturale dell’Inghilterra di metà anni ottanta, unita a numerosi dettagli che vanno a ricomporre la storia, piena di luci e ombre, di una delle band più seminali di tutta la psichedelia generata nella via Lattea. Ne abbiamo parlato con l’autore. di Chiara Colli

Qui Italia

Nove volti, nove personaggi che in questo 2016 hanno contribuito a rendere il panorama italiano più fresco, dinamico, stimolante. Chi emergente, chi già affermato o con varie esperienze alle spalle. Sette sono solisti (da poco o da sempre), due attualmente guidano con autorevolezza le proprie band. Tre impiegano la nostra lingua, sei prediligono quella inglese. Otto hanno pubblicato album a loro modo significativi, una si è lanciata con un convincente ep. Abbiamo interpellato tutti (Motta – Cosmo – His Clancyness – Giungla – Petrina – Alessandro Fiori – Mimes Of Wine – Jolly Mare – Birthh). a cura di Elena Raugei

SPECIALE – Black America Again

Mentre Bruce Springsteen sostiene che To Pimp A Butterfly di Kendrick Lamar è un disco cardine di questi anni e Lamar con Mary J Blige rilegge American Skin (41 Shots) proprio del Boss, la Marvel rielabora le copertine hip hop, da Wu-Tang Clan a Chance The Rapper, piazzandoci sopra i suoi personaggi. È anche da qui che ti rendi conto che stiamo vivendo un passaggio d’epoca, quello dall’affermazione identitaria black alla conquista dell’egemonia culturale. a cura di Beatrice Mele con Alberto Campo, Damir Ivic, Sara Marzullo, Francesco Abazia, Rosario Sparti e Alex Pietrogiacomi

Gus Van Sant

Molti lo ricordano per aver girato il film sugli ultimi giorni di vita di Kurt Cobain, altri per aver raccontato di una scuola superiore, altri ancora per un luogo chiamato Paranoid Park. A pochi mesi dall’uscita di The Sea of Trees, abbiamo incontrato il regista in occasione della mostra torinese sulla sua carriera. di Mariella Lazzarin e Amedeo Berta

E molto altro ancora…

Il Mucchio 748 – dal 1 Novembre in edicola, tablet e pdf*



*Per scaricare il pdf sul computer tutti gli abbonati possono far riferimento alla MyPage o a questo link di servizio shop.ilmucchio.it/abb_download.php utilizzando le solite credenziali.

Per info: beatricemele@ilmucchio.it