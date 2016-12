Il Mucchio 749 – Dicembre 2016

Leonard Cohen

È morto il giorno prima dell’elezione di Trump che ha sconvolto il mondo. La sua riflessione sulla democrazia risale all’inizio degli anni Novanta, quando il Muro era caduto e Cohen cantò: “Ho visto il futuro, è un massacro”. Breve storia di una visione, tra Manhattan e Berlino, tra banane e spazzatura. di Massimo Palma

Rap militante

Si sta parlando tanto del ritorno del rap impegnato, del rap politico: un effetto Kendrick Lamar che si sta riverberando anche in Italia. Dove però il rap di questo tipo c’è sempre stato. E c’è ancora. Ma è fondamentale non sia più quello di prima: ne parliamo con Assalti Frontali e Kento (e non solo). di Damir Ivic

The Dwarfs of East Agouza

Ovvero Alan Bishop, Maurice Louca e Sam Shalabi, tre pilastri della contaminazione sonora fra Oriente e Occidente. Dall’uscita su Nawa Recordings a fine aprile, attraverso le performance live in Italia e a Le Guess Who? di Utrecht, è parso subito chiaro che avremmo ritrovato

il loro esordio, BES, tra i miglior album del 2016. È il momento di tornare a parlarne. di Chiara Colli

Huerco S.

Il produttore Brian Leeds, in arte Huerco S., ci racconta il suo amore per l’ambient e la genesi del suo prodigioso album For Those Of You Who Have Never. di Giuseppe Zevolli

La femme

L’uscita del secondo album MYSTERE è l’occasione per scoprire la band francese condotta da Sacha Got e Marlon Magnée, che sta conquistando la patria e il mondo con testi ironici e un enciclopedismo musicale che va dagli anni 60 ai giorni nostri, ma con uno stile del tutto nuovo. di Fabio Guastalla

Best of 2016

Trenta pagine con il meglio dell’anno in suoni, parole, visioni con classifiche, playlist, e le preferenze individuali del nostro straff.

Viggo Mortensen

Mortensen non è il tipico attore hollywoodiano, per questo lo abbiamo intervistato. di Rosario Sparti

Serie tv

Perché The Young Pop di Paolo Sorrentino è la serie dell’anno. di Beatrice Mele

Non cancellare il tuo ricordo

Sono le nostre percezioni a renderci umani. O forse no? Westworld e Black Mirror provano a rispondere. di Francesco Abazia



Contro gli sgomberi

Legalità dovrebbe voler dire tutelare i diritti fondamentali – mangiare, abitare, riunirsi, leggere, educarsi, divertirsi assieme. Non un muro pulito, non dare la caccia agli spazi occupati. di Massimo Palma

Mourinho vs Guardiola

Modi diversi di intendere il calcio, di vincere. E la stessa capacità di essere spietati. Nel libro di Paolo Condò i due tecnici a confronto. di Liborio Conca



E molto altro ancora…

Il Mucchio 749 – dal 1 Dicembre in edicola, tablet e pdf*



*Per scaricare il pdf sul computer tutti gli abbonati possono far riferimento alla MyPage o a questo link di servizio shop.ilmucchio.it/abb_download.php utilizzando le solite credenziali.

Per info: beatricemele@ilmucchio.it