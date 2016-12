Il Mucchio 750 gennaio 2017

The xx

Sono sempre in tre, sono al terzo album con I see you. Con loro parliamo di emotività e sicurezza nei propri mezzi, di melodia e black music, di Brexit e rabbia punk, dell’amicizia autentica e delle piccole, grandi gioie che in tempi difficili regala la musica. di Elena Raugei

Ty Segall

A un anno dall’uscita del concept album Emotional Mugger, al suo nono disco da solista, stavolta omonimo, TY SEGALL torna a concentrarsi sulla band e sulle canzoni. Tra un caffè (a distanza) e un’invettiva sui social media, abbiamo parlato con lui delle registrazioni con Steve Albini, di “work ethic” e do it yourself, canzoni politiche e schiavitù dell’era contemporanea. di Chiara Colli

The Flaming Lips

Più che una band, un universo. Il tredicesimo album in studio Oczly Mlody non è che una particella della galassia abitata da Wayne Coyne e compagni: intorno a loro orbitano feticismo analogico e anarchia digitale, mainstream e underground, David Bowie e Miley Cyrus. Senza distinzioni. di Simone Dotto

Loyle Carner

Il 2017 parte al meglio con l’esordio dell’artista inglese, Yesterday’s Gone. Con il suo hip hop elegante nei suoni, intimista e straordinariamente umano nei testi. Fa quel che non vi aspettereste e lo fa benissimo. Di fronte, tutto il domani. di Elena Raugei



Austra

Vi sareste mai aspettati una svolta politica dal synthpop operistico del gruppo canadese? La leader Katie Stelmanis ci racconta il nuovo disco Future Politics. di Giuseppe Zevolli

Punk a colori

Il mundial disco punk dei toscani Sex Pizzul, all’esordio a fine 2016 con Pedate. Il punk angosciosamente giovane dei campani Gomma, all’esordio a inizio 2017 con Toska. Rapide strisce di musica elettrica che potrebbero sembrare fumetti, fra campi di calcio e scenari urbani. di Elena Raugei e Andrea Provinciali

Luca D’Alberto

Di cosa parliamo quando parliamo di nuova musica classica. di Damir Ivic

Luigi Tenco

In che modo, a 50 anni dalla morte, l’eco delle sue canzoni si riverbera ancora nell’attualità? Lo abbiamo chiesto a Colapesce, Simone Lenzi, Mauro Ermanno Giovanardi e Cristina Donà. di Alberto Campo

Mother Love Bone

Un box set raccoglie e tira a lucido la breve ma intensa attività dei Mother Love Bone e di Andy Wood solo. Una storia grunge che vogliamo ricordare. di Valeria Sgarella

Inchiesta / Secondary Ticketing

Nacque tutto dai Coldplay: biglietti ufficiali esauriti in un amen e ricomparsi subito dopo, a cifre folli, sui siti di secondary ticketing, i siti che rivendono biglietti già acquistati a prezzi maggiorati. Poi sono arrivate Le Iene, con due servizi che hanno destato molto scalpore. Ma quel è il modo giusto per inquadrare la questione? di Damir Ivic

Cinema / Storie della luce

Da Doyle a Bigazzi, da Lachman a Tovoli, quattro straordinari direttori della fotografia in grado di manipolare le nostre emozioni scrivendo con l’illuminazione cinematografica: a ricordarci che il cinema è sempre un gioco di ombra e luce, illusione e realtà. di Emanuele Rauco e Rosario Sparti

Cinema / Musica per immagini

Ha scritto brani per Paola Turci e Antonella Ruggiero, lavorato per Marco Bellocchio e collaborato con Billy Cobham. Dalla musica al cinema, la carriera di Marco Testoni è un continuo flusso creativo: compositore , polistrumentista, ma anche consulente musicale e music supervisor. di Francesco Martino

Libri / Ingannevole è il matrimonio più di ogni altra cosa

In Fato e Furia Lauren Groff racconta l’amore e la ferocia di ogni relazione dal punto di vista dei due protagonisti. Come The Affair, ma senza tradimento. di Sara Marzullo

Fumetti / Alessandro Baronciani

Mai come in questi mesi c’è stato un prepotente ritorno all’autoproduzione nell’ambito del fumetto. L’autore pesarese lo ha fatto con il suo ultimo ambizioso lavoro Come svanire completamente. di Andrea Provinciali

E molto altro ancora…

