Il Mucchio 751 febbraio 2017

Baustelle

Il settimo album del trio toscano, L’amore e la violenza, è uno spregiudicato affondo nel pop, che rinnova rara abilità nell’afferrare il cuore dell’ascoltatore e cattura con estrema lucidità gli attuali tempi di guerra. di Elena Raugei

Julie’s Haircut

I Julie’s Haircut tornano con Invocati on and ritual dance of my demon twin, un album che li trova nuovamente in stato (alterato) di grazia. Attenzione, maneggiare con cura: contiene materiale “psichedelico”. di Chiara Colli

Moon Duo

Tra space rock e ammalianti fughe esoteriche, il lungo trip dei californiani prosegue con il quarto album Occult Architecture Vol. 1, primo capitolo di un doppio concept basato sulla teoria degli opposti. Aspettando la luce, partiamo dal buio. di Giuliano Delli Paoli

Noveller

La chitarrista sperimentale Sarah Lipstate maneggia corde e colori, sensazioni e paesaggi sonori all’interno di brani strumentali altamente evocativi. Scopriamo insieme come ci riesce. di Giovanni Linke

Jens Lekman

Il songwriter svedese torna con un album, Life will see you now, che attinge alla quotidianità per farsi (synth)pop fuori dal tempo. Entriamo nel suo piccolo, grande songbook d’autore. di Elena Raugei

Brunori Sas

Il cantautore calabrese torna con A casa tutto bene, dove l’ironia del passato lascia spazio alla consapevolezza che, oggi, bisogna raccontare il disagio. Anche a costo di scrivere canzoni senza il lieto fine. di Emiliano Coraretti

Nuove mappe

Moderna canzone elettronica, scelte strumentali all’avanguardia, comunicazione e ricerca fuori da ogni diktat. Pieralberto Valli, Giulia Sarno/UnePassante, Matteo Vallicelli, Mauro Remiddi/Porcelain Raft: uniamo le rotte alternative di quattro autori alle prese con i rispettivi nuovi album, in un’unica zommata di buona musica. di Elena Raugei

Joe Meek

A 50 anni dalla tragica scomparsa, ripercorriamo la vicenda del geniale artigiano pop che illuminò come una meteora la scena musicale britannica appena prima dell’avvento dei Beatles. di Alberto Campo

Suspiria

Il capolavoro horror di Dario Argento festeggia i 40 anni con un evento speciale: per tre giorni, dal 30 gennaio al 1 febbraio, ritorna nelle sale cinematografiche in versione restaurata 4K. In attesa di vedere il discusso remake diretto da Luca Guadagnino, raccontiamo la storia e il dietro le quinte del “cocaine movie definitivo”, secondo Nicolas Winding Refn. a cura di Rosario Sparti

Li chiamavano robottoni

Complici un libro, Guida ai Super Robot. L’animazione robotica giapponese dal 1972 al 1980 di Jacopo Nacci (Odoya), e due classici, Danguard e Reideen (Yamato Video), tentiamo l’impossibile: sintetizzare un decennio sfolgorante di giganti d’acciaio ed eroi, tra sacrificio e romanticismo. di Mario A. Rumor

TV / Larry David

Per anni HBO si è rifiutata di escluderlo e, dopo un’attesa lunga un lustro, Larry David è pronto a tornare sul network americano con una nuona stagione di Curb Your Enthusiasm. di Francesco Abazia

Fumetto / Audrey Spiry

La fumettista francesce firma un esordio impeccabile ed emozionale che cattura lo sguardo e il cuore, grazie a una sintesi stilistica e narrativa efficace e senza fronzoli. di Andrea Provinciali

E molto altro ancora…

