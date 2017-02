Il Mucchio 752 marzo 2017

ONLY STOOGES LEFT ALIVE

“Gli album degli Stooges sono tra i regali più incredibili fatti al rock. E Il mondo ci ha pisciato sopra”, secondo Jim Jarmusch questo è quanto accaduto a metà anni 70 alla band guidata da Iggy Pop. Ma con Gimme Danger il regista americano ha scritto “una lettera d’amore” che suona come un sonoro vaffanculo al mondo. a cura di Rosario Sparti con Chiara Colli, Simone Dotto, Stefano Solventi

BOSS HOG

Cristina Martinez e Jon Spencer tornano con la super sexy band di culto che li vede fianco a fianco dalla fine degli anni 80. BROOD X, il loro quarto album, ce li riconsegna come re e regina di un incontenibile casino elettrico. di Elena Raugei

ALTERAZIONI PSICO-FISICHE

Blanck Mass e Pharmakon hanno trovato nell’etichetta SACRED BONES un porto sicuro per le loro sperimentazioni abrasive. Abbiamo chiesto a entrambi di raccontarci i loro nuovi dischi, WORLD EATER e CONTACT, in cui continuano a esplorare i limiti del corpo e della mente. di Giuseppe Zevolli

TEMPLES

Senza troppi giri di parole, VOLCANO è uno degli album più esaltanti usciti dalla terra albionica negli ultimi anni. Tra volontà di ricerca e melodie cristalline, sentimento epico e atmosfere lisergiche, il quartetto di Kettering instaura un equilibrio miracoloso. di Fabio Guastalla

NADIA REID

Con PRESERVATION la giovane cantautrice neozelandese conferma quanto di buono aveva lasciato intuire il suo album d’esordio. di Pieluigi Lucadei

EDDA

Al suo quarto album con GRAZIOSA UTOPIA, Stefano Rampoldi ci parla di Inter e Sanremo, cronaca nera e felini appassionati di vulve. Tutto mescolato nella borsa di una sorta di Eta Beta della canzone italiana più sovversiva. di Elena Raugei

PER CONTO PROPRIO

Giorgio Poti e Marco Giudici hanno già avventure alle spalle, se non parallele: il primo con Vadoinmessico e Cairobi, il secondo con Any Other. Adesso, per entrambi, è l’ora di giocarsela per conto proprio, stuzzicando l’ambiente indie

con canzoni psych-pop e sperimentazioni jazzy. di Andrea Provinciali e Elena Raugei

U2

The Joshua Tree fa trent’anni. Un anniversario celebrato in pompa magna, rincorrendo l’attualità di una America letteraria. Storia del grande equivoco americano degli U2, dei suoi segreti pop, e di memorie dannate. di Massimo Palma

GUY DEBORD

La società dello spettacolo compie 50 anni. Un testo dal quale si sono irradiati segnali che hanno influenzato il punk, la stagione dei raves e il movimento Occupy Wall Street: lettura tuttora illuminante per interpretare il mondo in cui viviamo. di Alberto Campo

SOUNDLAB

Abbiamo messo uno dietro l’altro due dei migliori dischi italiani usciti in questi mesi: Inner Vox di Demonology HiFi

(il progetto a due di Ninja e Max Casacci in libera uscita dai Subsonica) e A Thousand Skies di Clap! Clap!. di Damir Ivic

HIP HOP EVOLUTION

Netflix ci riprova, ma stavolta niente fiction. Dopo Get Down di Baz Luhrmann, ecco un documentario in quattro parti che ripercorre l’evoluzione dell’hip hop dagli anni 70 ai 90. di Francesco Abazia

FEDERER VS NADAL – ANATOMIA DI UNA COMPETIZIONE

I match, è noto, si vincono dentro di noi. Vanno immaginati costruiti in ogni dettaglio, quasi fossero i cartoni di un affresco. Sul campo, poi, bisogna essere svelti a mettere i colori. Parola di Gianni Clerici, ex tennista e giornalista. di Dario Baldi

