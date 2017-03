Il Mucchio 753 aprile 2017

Bentornati a Twin Peaks

Il livello di mistero che circonda la terza stagione della serie di Lynch e Frost è inaudito di questi tempi, ma il rendez-vous con quello straordinario immaginario di suoni e visioni è ormai vicino: il 21 maggio passeranno in televisione gli incubi aggiornati di una generazione che da lì partì per arrivare altrove. Uno speciale di 16 pagine con interviste a Xiu Xiu, Ronin, Christa Bell e memorabilia dalla prima TP Fest del 1992. a cura di Beatrice Mele e Elena Raugei con Mario A. Rumor e Eugenia Durante



Father John Misty

Dopo il successo di I Love You, Honeybear, Josh Tillman torna con un disco carico di riflessioni e provocazioni. PURE COMEDY è il suo apice cantautorale e rappresenta una nuova fase per il progetto. di Giuseppe Zevolli

Grandaddy

Una rinascita che sa di epilogo fin dal titolo. THE LAST PLACE segna il ritorno della band californiana con il suo carico di ossessioni, contraddizioni e malinconie. Voce e primo autore della band, Jason Lytle parla di natura, tecnologia e quella incredibile voglia di fuggire via. di Simone Dotto

Clark

Death Peak è il decimo album di questo veterano della musica digitale ipercreativa e irregolare, la sua ennesima avventura. di Damir Ivic

Herva

Mike Paradinas in persona lo ha scelto per entrare a far parte del roster Planet Mu e con Hyper Flux Herva mostra cuore e luce, mostra coraggio, purezza d’animo. di Damir Ivic

Cody ChesnuTT + Miles Mosley

Attivi dalla fine degli anni 90, ChesnuTT e Mosley condividono una vitalità soul-rock in grado di portare la rivoluzione negli stereo della gente. Quella dove la politica si fa tutt’uno con l’umanità. Proprio come in MY LOVE DIVINE DEGREE, in uscita il prossimo giugno, e UPRISING, risalente all’inizio di quest’anno. Li abbiamo incrociati. di Giulia Nuti e Nicolò Arpinati

Timber Timbre

La band canadese torna armata di sintetizzatori. Il frontman Taylor Kirk ci racconta perché SINCERELY, FUTURE POLLUTION è il suo album più pop e più politico. di Giuseppe Zevolli

Solki + Cosmetic

Che sia in inglese o italiano, una via al punk-pop è ancora possibile ed emozionante, in formazione a tre, con un’istintività che è anche consapevolezza a zero compromessi. Ce la illustrano Serena Altavilla e Bart, tornati alla guida delle loro band con Peacock Eyes e CORE. di Elena Raugei e Andrea Provinciali

Arthur Russell

A 25 anni dalla scomparsa, continua a perpetuarsi l’eco di quanto fatto in vita da un artista dotato di talento straordinario: musiche senza barriere fra “alto” e “basso”, ottenute centrifugando insieme linguaggi diversissimi. di Alberto Campo

The Music Library

Nel tempo in cui viviamo le ristampe di sonorizzazioni sono all’ordine del giorno. Alcune, tuttavia, risultano più imprescindibili di altre. Tra gli assoluti capolavori del genere Gli Italiani e l’industria, su Four Flies Record, merita una citazione a parte. di Gabriele Pescatore

Daniele Vicari

Conversazione con il regista su Sole cuore amore, il suo nuovo film in uscita il 4 maggio. Sulla strada che da Diaz l’ha portato fino a qui. Sulla precarietà, le vite offese dallo sfruttamento. Sul nostro paese e un nuovo soggetto che rivendica dignità, senza averla mai perduta. Le donne. di Massimo Palma

Olivier Assayas

Ex critico cinematografico per la rivista “Cahiers du Cinéma”, appassionato di rock e uno dei primi a interessarsi al cinema dell’Estremo Oriente, Olivier Assayas è senz’altro il regista francese più cinefilo dell’era post-Nouvelle Vague. di Rosario Sparti

Comicon

Dal 28 aprile al 1 maggio i fumetti (e cosplayer) invaderanno Napoli per la diciannovesima edizione del Comicon, uno dei più importanti festival in Italia. Abbiamo scambiato due chiacchiere con il Direttore Generale in persona, Claudio Curcio. di Andrea Provinciali

