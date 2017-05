Il Mucchio 754 – Maggio 2017

ALL THAT JAZZ

Con il saggista statunitense Ashley Kahn e con il jazzista italiano più famoso nel mondo Enrico Rava siamo partiti da Miles Davis per arrivare ad esplorare tutti gli assolo di domani. di Alberto Campo e Damir Ivic

MAC DEMARCO

Il cantautore canadese torna con il nuovo disco This Old Dog. Ci racconta la genesi del suo “album acustico” e di come il successo non sia proprio riuscito a cambiarlo. di Giuseppe Zevolli

SLOWDIVE

Troppo giovani nel 1991, troppo avanti nel 1995. Dopo una serie di live straordinari che, nel 2014, hanno restituito una parte dei meritati consensi mai ricevuti nella sua prima vita, la band di Reading è tornata con un nuovo album. E a ventidue anni da Pygmalion, con Slowdive rinnova (senza troppa nostalgia) quel culto di nome “shoegaze”. di Chiara Colli

GOLDIE

Il ritorno del re della jungle e della drum and bass è a tutti gli effetti un evento. Il doppio The Journey Man, il primo album a suo nome in uscita a giugno dal lontano 1999 di Ring Of Saturn, celebra ciò che è stato e fotografa una fisiologica crescita personale e artistica. di Damir Ivic

(NON) CHIAMATELA SCENA

Ci voleva un disco elettronico, per la precisione di V R C V S, per approfondire quell’idea di “coinvolgimento collaborativo” che abbiamo sempre percepito attorno al longevo movimento posthardcore italiano – quello più “emo” – in tutti questi anni. di Andrea Provinciali

GUIDA AI FESTIVAL IN ITALIA

Grandi eventi con grandi nomi per un grande pubblico. Sembra questa la tendenza dell’estate in casa nostra sebbene realtà più piccole compiacciano l’ascoltatore smaliziato con scelte particolari e attenzione per il contesto naturalistico. Questa la nostra selezione per orientarsi. a cura di Liborio Conca e Elena Raugei

IL NUMERO DI JENNY

L’ultima fatica dei Lambchop inizia con una lunga canzone di transizione a nome In Care Of 8675309. Dietro quei numeri c’è una lunga storia da raccontare. di Alessandro Bolli

THE MUSIC LIBRARY

Con la stessa signorilità che ne ha contraddistinto vita e opere, lo scorso 26 marzo se n’è andato Alessandro Alessandroni, uno dei punti di riferimento nel mondo delle sonorizzazioni e delle colonne sonore. di Gabriele Pescatore

ALL THE INDEPENDET WOMEN

Beyoncé, Lena Dunham, Warsan Shire, Chris Kraus: là fuori è pieno di esempi di donne in controllo di sé. Ma la rivoluzione femminista ha vinto davvero? a cura di Sara Marzullo con Beatrice Mele, Manuela Salvi, Margherita Sarli, Giuseppe Zevolli

FUTURE SEX

L’intimità di massa, il poliamore, la sessualità liberata del Burning Man: Emily Witt aveva appena compiuto trent’anni quando ha iniziato a scrivere Future Sex, un’esplorazione di cosa è oggi il sesso e di come cambia. Esce questo mese per minimum fax la traduzione di uno dei saggi più illuminanti sulle trappole e le mitologie del sesso: ne abbiamo parlato con l’autrice, che presenterà il libro in Italia, a partire dal Salone del Libro di Torino. di Sara Marzullo

SILVIA CALDERONI

Qualcuno l’avrà scoperta con La leggenda di Kaspar Hauser di Davide Manuli, altri avranno tentato di contare i suoi baci nel video di Musa dei Marlene Kuntz. Quelli che l’hanno incontrata a teatro, in una delle tante repliche di MDLSX, continuano a tornare: Silvia Calderoni è straordinaria. di Beatrice Mele

VINICIO MARCHIONI

Dal teatro alla televisione, poi il cinema. Da sempre i libri. Il percorso dell’attore romano attraverso alcune delle storie a cui ha prestato il volto e soprattutto la voce. di Beatrice Mele

FAMIGLI DI NOME E DI FATTO

Pubblichiamo un estratto da Stiamo tutti bene di Giulia Gianni, appena uscito in libreria per La Nave di Teseo con un futuro da serie tv.

IL DERBY DI BELGRADO

Un derby, una sfida intracittadina è sempre qualcosa di speciale. Però se in campo ci sono Stella Rossa e Partizan, anche chi non segue il calcio sa che non si tratta di una partita come le altre. di Damir Ivic

E molto altro ancora…

