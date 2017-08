Il Mucchio 758 settembre 2017

The Dream Syndicate

La stagione d’oro del Paisley Underground, quattro dischi, lo scioglimento e poi l’indefessa

carriera tra album da solista, collaborazioni e live di Steve Wynn. Dopo il ritorno sui palchi nel

2012, a quasi 30 anni dal precedente Ghost Stories, i Dream Syndicate deformano ancora lo

scorrere del tempo con HOW DID I FIND MYSELF HERE?. di Chiara Colli

Broken Social Scene e Arcade Fire

Sono tornati in pista due tra i più importanti

gruppi canadesi in circolazione: Brendan Canning e soci lo hanno fatto con un album convincente

e vario, Win Butler e il resto del sestetto vincitore di un Grammy con The Suburbs ci hanno lasciato in verità con l’amaro in bocca. di Fernando Rennis

Liars

A tre anni di distanza da Mess, i Liars tornano in veste di progetto solistico del frontman

Angus Andrew. TFCF riflette due nuove fonti d’ispirazione: solitudine e spaesamento. di Giuseppe Zevolli



Filthy Friends

Cosa è, se non un sogno, l’unione fra Corin Tucker e Peter Buck? Fan di Sleater-Kinney e R.E.M., unitivi. Sta per arrivare uno dei supergruppi più amabili di sempre. Il primo album, INVITATION, è pronto per essere ben accolto. di Elena Raugei

The National

L’indie rock malinconico della band americana segna la settima tappa di studio con SLEEP WELL BEAST, una ripartenza collettiva. di Alessandro Schirano

Giovanni Succi

Dai Madrigali Magri ai Bachi da Pietra, sino al vero e proprio esordio da solista. Beviamo qualcosa assieme a Succi, rigorosamente CON GHIACCIO. di Elena Raugei

Chelsea Wolfe e Zola Jesus

Nostre Signore dell’oscurità, entrambe al quinto album con due lavori volutamente heavy nei suoni e cupi nelle tematiche, HISS SPUN e OKOVI. La morte e il potere evocativo di parole misteriose, i limiti e le infinite possibilità di ciò che ci delimita a livello fisico e mentale. di Elena Raugei

La doppia vita di Nico

Nell’ottobre 1967 usciva Chelsea Girl, primo album da solista della chanteuse dei Velvet Underground: femme fatale che strada facendo annichilì la propria bellezza, percorse il tunnel della tossicodipendenza e morì precocemente nel 1988, anno citato nel titolo del film biografico diretto da Susanna Nicchiarelli, presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. di Alberto Campo

Indagine sul videoclip italiano

Perché potremmo fare di meglio e perché non accade. Ma qualcosa di buono c’è. a cura di Rosario Sparti

Edgar Wright

È il regista del momento con Baby Driver e la presenza da giurato alla Mostra del Cinema

di Venezia: vi raccontiamo come l’autore della Trilogia del Cornetto ha scombinato le carte del cinema mainstream. di Emanuele Rauco

Ali Smith

L’ironia irriverente e l’indiscutibile “joie de vivre” della scrittrice erede del modernismo. di Marzia Grillo e Veronica La Peccerella



