Il Mucchio n. 746 – Settembre

ANGEL OLSEN

La cantautrice originaria del Missouri torna con il nuovo album MY WOMAN, un nuovo sound e una nuova immagine, determinata a riprendere il controllo della propria storia. di Giuseppe Zevolli

RYLEY WALKER

Facciamo il punto della situazione sulla carriera dell’atipico cantautore americano, al terzo album con GOLDEN SINGS THAT HAVE BEEN SUNG. Il successo, per lui, è arrivato rapidamente, ma si tratta solo del gradino di partenza per un radioso futuro. di Giulia Nuti

BADBADNOTGOOD

Tra jazz e hip hop, la giovane band canadese abbatte ogni steccato di genere. Il nuovo album, intitolato semplicemente IV, è allora il punto di partenza per conoscere da vicino una delle rivelazioni dell’ultimo lustro di musica senza confini. Tutto bene, molto bene. di Damir Ivic

PREOCCUPATIONS

Gli ex VIET CONG ricominciano da un nuovo nome e da un nuovo album. Mentre le radici post-punk sono ancora ben solide, le tematiche affrontate fanno i conti con la realtà di una band cresciuta in fretta e costretta, suo malgrado, a ripartire (quasi) da zero. di Fabio Guastalla

HOLY FUCK

Al quarto album con CONGRATS, la band di Toronto lancia il suo rock elettronico in forma quanto mai compatta e accessibile. È il momento di entrare nel laboratorio sonoro del quartetto. A guidarci, Brian Borcherdt. di Elena Raugei

RUSSIAN CIRCLES

Al suo sesto album con GUIDANCE, che segue di tre anni il già acclamato Memorial, il trio americano ci conduce lungo rotte strumentali che intervallano bordate soniche e rallentamenti cesellati al millimetro. Entriamo più approfonditamente nel suo mondo. di Emanuele Brunetto

MARK HOLLIS E I TALK TALK

Usciva 25 anni fa LAUGHING STOCK, l’album che pose fine alla carriera della band londinese: un buon pretesto cronologico per tornare a riflettere su quel capolavoro enigmatico. di Alberto Campo

PASSATO E PRESENTE DELLE SONORIZZAZIONI ALL’ITALIANA

Quello della musica per sonorizzazioni – o library music – è un mondo sommerso che negli ultimi anni sta, fortunatamente, riemergendo dopo aver giaciuto per quasi tre decenni negli abissi della memoria collettiva (e in qualche polveroso magazzino). La crescente attenzione verso questo fenomeno e l’uscita del libro Superonda sono l’occasione per fare il punto con uno dei maggiori esperti di library, DAVID NERATTINI, e con tre delle etichette italiane – CINEDELIC, SONOR e INTERVALLO – che stanno riportando alla luce questi tesori. di Chiara Colli e Gabriele Pescatore

MALINCONOIA DI SINISTRA

L’ultimo colpo di frusta del genio discontinuo dei GUZZANTI mette in fila i dati di fatto di una mutazione antropologica; buio, scurissimo atto d’accusa contro un Paese ma anche contro le proprio radici. Corrado è tornato, ed è già sparito. Ma negli strani episodi di DOV’è MARIO? ha puntato il dito su tre-quattro cose in particolare, ossessioni e tic della nostra sedicente sinistra. di Massimo Palma

NEL NERO DI IT

Sono passati trent’anni dall’apparizione di Pennywise, il clown creato da Stephen King. Più di mille pagine fitte di orrore e thrilling allo stato puro. Eppure, oltre il brivido c’è un romanzo dalla struttura perfetta e uno scenario dickensiano. In definitiva: It è un grandissimo libro, e qui proviamo a raccontarvelo. a cura di Liborio Conca con Orazio Labbate e contributi di Nicola Lagioia e Luca D’Andrea

…e tantissimo altro ancora.

Il Mucchio 746 – dal 30 Agosto in edicola, tablet e pdf*



*Per scaricare il pdf sul computer tutti gli abbonati possono far riferimento alla MyPage o a questo link di servizio shop.ilmucchio.it/abb_download.php utilizzando le solite credenziali.

Per info: beatricemele@ilmucchio.it