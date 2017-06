Il Mucchio n. 756/757 Luglio/Agosto 2017

New punk rock

L’uscita di due album particolarmente riusciti, attuali nel sound e nello spessore sociopolitico,

quello dei PRIESTS e quello DOWNTOWN BOYS, e di un esordio godibilmente fuori dalle righe come quello dei B BOYS, ci offre il pretesto per (s)ragionare su quella musica veloce ed energica che non ha mai smesso di essere “contro”. di Elena Raugei

Laurel Halo

Laurel Halo torna con un nuovo disco e un nutrito cast di collaboratori. Tra collage verbali e “imprendibili” composizioni, DUST è il suo lavoro più criptico. di Giuseppe Zevolli

Shabazz Palaces

Il duo di Seattle torna con due album complementari, l’attesa accoppiata QUAZARZ, per un hip hop sperimentale che affronta viaggi interstellari. di Nicolò Arpinati e Francesco Abazia

Mara Redeghieri

L’ex cantante degli Üstmamò è pronta per una nuova missione: l’esordio da solista. Non avremmo mai pensato sarebbe potuto accadere, ma il synthpop al tempo stesso raffinato e spontaneo di RECIDIVA ha rotto gli indugi a testa alta, senza compromessi. di Elena Raugei



Stile libero

Clod debutta in proprio dopo l’avventura negli Iori’s Eyes, Carlo Barbagallo torna alla dimensione da solista in parallelo all’attività nei Suzanne’Silver (e ad altri progetti). Siciliani di origine, trapiantati rispettivamente a Milano e Torino, ci parlano dei nuovi album, ECSTASY e 9. di Giulio Bartolomei e Fabio Guastalla

Chris Cornell

Fuori dall’urgenza del necrologio, il tragico gesto del vocalist dei Soundgarden lascia spazio a qualche riflessione: perché c’è un rock che sta appena imparando a conoscere il suo crepuscolo, e talvolta capita che l’incontro con i propri demoni non venga sconfitto ma solo rimandato; e perché prima di annunciare il proprio, Cornell ha detto molti addii e ogni storia che è finita ha portato, in qualche modo, all’inizio di un’altra. a cura di Simone Dotto con Riccardo Marra, Valeria Sgarella e Stefano Solventi

Johnny Marr

Mentre SUR porta in Italia l’autobiografia Set The Boy Free, in questo discorso tenuto all’Università di Salford il musicista sprona gli studenti ad essere degli outsider, dei cani sciolti, estranei alle regole e per questo più propensi a rovesciarle. Perché così sono i veri innovatori. Una lezione da condividere.

No more parties in Ibiza

Ibiza è stata per decenni l’icona dell’edonismo di massa, di una club culture estatica e oltraggiosa. Mentre l’isola affronta l’ennesimo restyling, è tempo di raccontarne una genealogia alternativa – da Benjamin a Nico ai New Order – di cui il presente ha spazzato via ogni memoria. di Massimo Palma e Damir Ivic

Tutti figli della bomba

Mentre Nacho Vigalondo (Colossal) e Bong Joon-ho (Okja) mostrano il lato favolistico del genere monster movie, dal 3 luglio sbarca nelle nostre sale Shin Godzilla, l’ultima storia sul più famoso lucertolone radioattivo. Ne approfittiamo per chiarire di cosa parliamo quando parliamo di Kaijū. di Mario A. Rumor



Ruben Östlund

La Palma d’Oro, consegnata alla commedia The Square, ha spaccato la critica. Ma quel che è certo è che il premio a Ruben Östlund rappresenta la consacrazione di un regista che sa guardare alle contraddizioni del presente con la curiosità del sociologo e l’umorismo dell’autore satirico. di Rosario Sparti



Letture d’estate

I libri si regalano a Natale ma si leggono d’estate, così abbiamo deciso di offrirvi qualche suggerimento. Sappiamo che è una stagione buona per riscoprire i grandi classici, ma ci siamo attenuti a libri – romanzi, poesie, racconti – rigorosamente pubblicati nell’ultimo anno. a cura di Liborio Conca

E molto altro ancora…

