Il Mucchio Selvaggio n.759 _ Ottobre 2017

Quarant’anni fa, una nuova rivista con il nome preso in prestito da un film di Sam Peckinpah arrivava nelle edicole di un’Italia di fine 70 e sopra il mezzo busto di Neil Young in copertina si dichiarava “The Rock Magazine”. Siamo partiti da lì, recuperando la testata originaria e attualizzandola, per ripensare Il Mucchio Selvaggio ad un passo dal 2020, ostinati nel credere che ci sia ancora bisogno di una critica musicale in grado di smuovere le menti e dare punti di riferimento in un sistema in cui tutto e niente conta. Come? Prendendo posizione e selezionando quanto più possibile. In questo restyling che oggi, tutti emozionati, vi presentiamo, abbiamo lavorato in sottrazione, togliendo il superfluo, gli orpelli, il rumore, affinché quel che vale non vada perduto.

Il Mucchio Selvaggio ora è più centrato sulla musica, senza rinunciare alle recensioni di film, libri, serie tv e fumetti. È anche più proiettato sul presente, con una mano rivolta ai gruppi italiani che vogliamo tirar fuori in una maniera inusuale: coinvolgendoli, ad esempio. Tra gli ospiti graditi, si avvicenderanno sulle nostre pagine le migliori menti indipendenti di questo Paese che fin d’ora ringraziamo per la loro visione. All’appello non manca nessuna delle firme che avete imparato a conoscere nel tempo, mentre la veste grafica, in controtendenza con il precedente restyling e frutto della stessa art director, è tutta da scoprire.

Un vezzo: nel costruire e dare un nome alle diverse parti del magazine abbiamo giocato con il glossario legato al vinile. Così Sleeve sono le nostre rubriche, Side A i nostri articoli, Side B le nostre recensioni, organizzate per “urgenza”: ci sono i titoli che non potete non ascoltare (Shots), poi quelli interessanti (More Shots), a seguire tutti gli altri (Add It Up). Eccezionalmente a chiudere il numero c’è Mono, il supplemento monografico che da gennaio tornerà allegato alla rivista, stampato a parte, solo per gli abbonati. Sono loro che vogliamo premiare con libri, dischi e sconti dedicati pensati insieme a realtà che stimiamo: Goodfellas, Edizioni Sur e Nexo Digital.

Non saremo noi a cambiare lo stato ipercinetico delle cose, ma, sulle nostre pagine, riscriviamo le regole. Oggi ripartiamo dall’essenziale.

Il Mucchio Selvaggio n. 759, da sabato 30 settembre in digitale e nelle edicole di Roma e Milano, da martedì nel resto d’Italia.