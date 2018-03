Il Mucchio Selvaggio n. 765_aprile2018

SLEEVE

Notes

Live’n’loud_Rocket Recordings 20, Set Up, Slowdive

Insert_Generic Animal

Signed_Di cosa parliamo quando parliamo di underground (pt.3)

Weird Fishes_Mr. E

Trail-Off_Simona Vinci racconta Frankenstein di Mary Shelley

Helter Skelter

12” inch_Xabier Iriondo



SIDE A

Unknown Mortal Orchestra

Beautify Junkyards

Motta

Joe Lally

John Congleton



SIDE B

Suoni

Visioni

Letture

Il Mucchio Selvaggio Magazine n. 765, da mercoledì 28 marzo in digitale e in edicola a Roma e Milano, a seguire nel resto d’Italia. Le copie per gli abbonati verranno spedite giovedì 29 marzo insieme al supplemento escusivo Mono.

Mono n. 2 è dedicato a Kamasi Washington. La lunga intervista è stata realizzata da Alberto Campo.