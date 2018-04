Il Mucchio Selvaggio n. 766_maggio2018

Non una, ma tre copertine questomes e affinché ciascun lettore possa riconoscersi nella preferita. Tre copertine che sono tre modi di sentire la musica, tre anime che ben rappresentano anche le sonorità ricercate e raccontate numero dopo numero da questo magazine: il rock con il ritorno degli A Perfect Circle, l’elettronica di qualità con Jon Hopkins, l’avanguardia con i Father Murphy che oggi, con un ultimo disco, chiudono un’esperienza unica nel panorama italiano; tutte stelle di prima grandezza negli universi che li vedono all’opera. Dalle sterminate platee dei festival a quelle dei club fino alla nicchia, uno spettro davvero vario in cui possiamo muoverci agilmente senza, per fortuna, essere costretti a scegliere. Buona musica e buone letture.

SLEEVE

Notes

Live’n’loud_Rewire, Baustelle

Insert_Tobjah

Signed_Di cosa parliamo quando parliamo di underground nel mondo (pt.1)

Weird Fishes_Billy Idol

Trail-Off_Greil Marcus racconta Lester Bangs

Helter Skelter

12” inch_Colapesce



SIDE A

A Perfect Circle

Jon Hopkins

Father Murphy

Josh T. Pearson

SIDE B

Suoni

Visioni

Letture

Il Mucchio Selvaggio Magazine n. 766, da sabato 28 aprile in digitale e in edicola in anteprima a Roma, dal 3 maggio nel resto d’Italia. Le copie per gli abbonati verranno spedite lunedì 30 aprile.



