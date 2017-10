Ascolta “Cortina” di Bologna Violenta

Cortina è il nuovo Ep di BOLOGNA VIOLENTA e vuole essere un breve, ma significativo manifesto della musica prog.

Da oggi in anteprima per il Mucchio Selvaggio, dal 20 ottobre sarà disponibile in cassetta (in edizione limitata a 100 copie) per Dischi Bervisti e sarà distribuito in formato digitale da The Orchard.

“Un passo in avanti rispetto a quanto fatto fino ad ora, ma con un occhio rivolto al passato, quando nella musica si cercavano nuovi linguaggi e nuovi modi per esprimersi attraverso un uso innovativo di strumenti tradizionali.”

“I dieci brani sono a volte brevissimi, dalle melodie stranianti e poco sviluppate, senza fronzoli, andando dritti al punto e cercando l’essenza del messaggio musicale nello stesso modo in cui era stato concepito l’album di esordio, in modo diretto e, a suo modo, violento.”

“I titoli delle composizioni sono un chiaro omaggio a Demetrio Stratos, noto cantante degli Area che, attraverso i suoi esperimenti vocali, ha dimostrato al mondo della musica le potenzialità nascoste della voce umana, andando a scoprire (o riscoprire) delle caratteristiche timbriche che la rendono qualcosa di diverso dal semplice strumento melodico che noi conosciamo.”

Dal vivo

21-10 – GOTR Festival c/o Wave, Misano Adriatico (Rn)

22-10 – Circolo Magnolia, Segrate (Mi) w/ Igorrr

23-10 – Cycle Club, Calenzano (Fi) w/ Igorrr

02-11 – Laboratorio Cluturale I’M, Abano Terme (Pd)

03-11 – Astro Club, Fontanafredda (Pn)

10-11 – Covo Club, Bologna

15-11 – La Maroquinerie, Parigi (F) w/ Igorrr

16-11 – Kinky Star, Gent (B)

18-11 – Arci Dallò, Castiglione delle Stiviere (Mn)

01-12 – Riff Club, Prato

02-12 – Ekidna, Carpi (Mo)

16-12 – Cooperativa Portalupi, Vigevano (Pv)

22-12 – Blah Blah, Torino

Buon ascolto.