In Italia ci sono più edicole di quanto possiamo raggiungerne, così per chi non vuole perdersi il numero di Novembre con Bob Dylan abbiamo abilitato eccezionalmente un altro canale di aquisto.

A fronte delle numerose richieste, il numero del Mucchio di Novembre 2016 con Bob Dylan in copertina può essere acquistato eccezionalmente fino alla fine del mese anche sul nostro sito (contemporaneamente alla regolare vendita in edicola).

Il costo è di 7 euro, solo 1 euro in più (per le spese di spedizione in Italia) sul costo di copertina. Per spedizioni in Europa scrivere a abbonamenti@ilmucchio.it

Qui il sommario del numero

Puoi acquistare il numero: